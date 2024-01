Elisa Caffont festeggia il primo podio in carriera nel PGS di Simonhöhe! Trionfa Schoeffmann

L’Italia dello snowboard alpino continua a regalare gioie anche al femminile: arriva infatti il sesto podio azzurro, in una Coppa del Mondo fino ad ora da sogno, e c’è la prima gioia per Elisa Caffont. La classe 1999 trova a Simonhöhe la gara più bella della carriera, a partire dalle qualifiche.

Gran percorso il suo, che si è fermato in semifinale contro la Sabine Schoeffmann, poi vincitrice. Nella Small Final, poi, il successo contro la neerlandese Michelle Dekker, che è valso il podio.

Come detto, a vincere è la padrona di casa Schoeffmann, alla sesta vittoria della carriera, battendo nella Big Final la ceca Zuzana Maderova (per lei anche prima top 3 in Coppa a 20 anni). Eliminate al primo turno le altre azzurre in gara, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti.

Foto: FISI/Pentaphoto