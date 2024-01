Dakar, Adrien Van Beveren si aggiudica la Super Marathon tra le moto. Brabec leader della classifica generale

Di buon mattino è arrivata la risposta che si attendeva. La Super Marathon di questa Dakar 2024 è andata in archivio. Una distanza totale di 835 km percorsi, di cui 626 di speciale per le moto. Modifiche al percorso ci sono state per preoccupazioni legate alla gestione del carburante sui mezzi. L’organizzazione non ha voluto correre dei rischi e nella giornata di ieri dei cambiamenti in alcuni tratti del percorso sono stati apportati per non avere delle controindicazioni.

In tutto questo i centauri, trascorsa la notte nel deserto, si sono rimessi in sella per completare l’opera di questa particolarissima sesta tappa di 48 ore. Ebbene, alla fine della fiera è stato il francese Adrien Van Beveren (Honda) si è aggiudicato la prova con il tempo di 7H 57′ 29” a precedere l’australiano Toby Price di 4’13” sulla KTM e di 5’02” il compagno di marca, Ricky Brabec, che lungamente aveva conteso il successo al transalpino.

A completare il roster della top-5 sono stati l’australiano Daniel Sanders (GasGas) a 6’55” e il rappresentante del Botswana, Ross Branch, a 9’40” dalla vetta. Abilissimo Van Beveren a trovare i punti di riferimento nel corso della speciale, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà proposte dall’Empty Quarter.

E così il transalpino ha ottenuto la quarta affermazione nelle singole stage della Dakar. Con questo risultato Brabec è leader della classifica generale con un margine assai risicato su Branch di 51″, mentre il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) deve recuperare 8’14”. Van Beveren è quarto a 9’21” dal vertice.

Foto: LiveMedia/Frederic Le Floch/DPPI

