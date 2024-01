Dakar 2024, Sebastien Loeb perde oltre un’ora e Carlos Sainz è pronto per il quarto trionfo in carriera

Carlos Sainz ha vinto la Dakar 2024. Anche se manca ancora l’ultima tappa di domani, la leggenda del rally spagnola ha chiuso i conti nello stage odierno. La rottura del suo unico rivale rimasto, Sebastien Loeb, ha regalato al padre dell’omonimo pilota della Ferrari un finale tranquillo della corsa più dura del mondo.

Sebastien Loeb, infatti, si è fermato al chilometro 132 per colpa della rottura della sospensione anteriore destra dopo un violento atterraggio dopo un salto. Il francese ha chiuso lo stage dopo una sosta lunghissima (oltre un’ora) e domani potrà prendere il via nell’ultima tappa ma, ovviamente, la rincorsa al successo finale si è chiusa oggi.

Lo stage odierno faceva muovere la carovana da Alula a Yanbu per 420 chilometri di prove speciali e 107 di trasferimento. Come si è potuto capire, le sorprese non sono mancate. Da questo scenario è emerso

Lo stage è stato vinto dal francese Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) con il tempo complessivo di 4 ore e 43 minuti con 5:32 di vantaggio sul belga Guillaume De Mevius (Overdrive Racing). Terza posizione per Carlos Sainz (Audi Sport) a 5:35, quarta per lo svedese Mattias Ekstrom (Team Audi) a 9:46.

Quinto il sudafricano Saood Variawa (Toyota Gazoo) a 12:37, davanti al francese Christian Lavieille (MD Rallye Sport) a 15:06 ed all’argentino Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) a 15:23. Ottavo il lituano Vaidotas Zala (X-Raid Arijus Team) a 15:38, quindi nono lo spagnolo Nani Roma (Ford M-Sport) a 17:51, quindi decimo il sudafricano Guy David Botterill (Toyota Gazoo Racing) a 22:40. Crollano, infine, Stephane Peterhansel (Team Audi) a mezzora esatta e Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) ad oltre un’ora.

Foto: Marcin Kin/DPPI/IPA Sport 2