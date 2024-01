Dakar 2024, orari tappa di oggi Shubaytah-Shubaytah: percorso, programma, tv, streaming

Mentre ci avviciniamo al giorno di riposo, ci attende un’altra tappa importantissima per quanto riguarda la Dakar 2024. Oggi, infatti, la carovana sarà impegnata, e impegnata sarà davvero il termine giusto, nella durissima Shubaytah-Shubaytah che, oltre a proporre insidie notevoli, vedrà una lunghezza davvero eccezionale.

Lo stage odierno, infatti, vedrà 209 chilometri di trasferimento ma ben 626 chilometri di prove speciali. In poche parole, una vera e propria maratona. Non solo, la tappa sarà la seconda parte di uno stage che va vissuto in 48 ore. I piloti per questo motivo hanno dovuto dormire nel cuore del deserto assieme ai propri mezzi, prima della ripartenza che avverrà all’alba.

Tra le moto comanda Ross Branch che mantiene 1:14 su José Ignacio Cornejo Florimo, quindi Manuel Andujar è primo nei quad con 20:19 su Alexandre Giroud. Tra le auto svetta Al Rajhi su Al-Attiyah e Carlos Sainz tutti attorno ai 10 minuti di ritardo, mentre nei camion domina Janus Van Kasteren con 22:03 su Martin Macik.

La 46ª edizione della Dakar gode della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. Oggi il riassunto sarà su Eurosport2 (211) a partire dalle ore 21.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche annesse.

CALENDARIO DAKAR 2024 OGGI

Venerdì 12 gennaio

Quinta tappa, Al-Hofuf -Shubaytah 645 km, 118 km di prove speciali

Ore 6.00 partenza moto

Ore 6.00 partenza quad

Ore 8.00 partenza auto

Ore 8.00 partenza camion

DAKAR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (sintesi su Eurosport 2 alle 21.45)

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

