Dakar 2024, Mattias Ekstroem rimonta e vince l’ottava tappa, Carlos Sainz sempre in testa alla generale

Mattias Ekstroem è il vincitore dell’ottava tappa delle auto della 46a edizione della Dakar. Lo svedese del Team Audi ha vinto la seconda frazione in questa edizione della Maratona nel Deserto dopo il successo nel prologo.

Ekstroem è venuto fuori alla distanza dopo una prima parte dominata da Sebastian Loeb: il francese sembrava avere in pugno il successo di tappa, ma è incappato in un passaggio non felice con qualche problema tecnico che gli ha pregiudicato la vittoria: il transalpino della Bahrain Raid Xtreme è arrivato infatti con ben 12 minuti di ritardo dal 3:16.15 fatto registrare dallo svedese.

Loeb è rimasto in seconda posizione della classifica generale, visto che la leadership appartiene sempre a Carlos Sainz, anche oggi autore di una prova solida, concludendo in quarta posizione con 6’13” di ritardo. Nella generale lo spagnolo dell’Audi ha un margine di 24 minuti su Loeb. Seconda piazza in questa tappa per il francese Stéphane Peterhansel e terza posizione per Guerlain Chicherit.

Foto: IPA Agency

