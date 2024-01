Dakar 2024, Marcelo Medeiros trionfa tra i quad, Martin Macik tra i camion

Altra frazione non semplice oggi per la 46a edizione della Dakar. Nonostante i soli 118 km di prove speciali, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese anche in questa giornata tra quad e camion.

Tra i quad a vincere è stato il brasiliano Marcelo Medeiros della Tagatur Racing Team con il tempo di 1:51:09. Un successo legittimato da parte del pilota sudamericano lungo tutto il percorso: è stato il più veloce sin dalle prime battute ed è rimasto al comando per tutta la frazione. Anticipato il francese Alexandre Giroud, giunto in seconda posizione a 1’21”. In pieno controllo della situazione l’argentino Manuel Andujar, terzo a 2’26” e ancora leader della classifica generale (con un vantaggio di oltre 20 minuti) anche grazie ai 15 minuti di penalità inflitti a Giroud durante la seconda tappa.

Tra i camion vittoria che va nelle mani del ceco Martin Macik, al primo successo di tappa in questa edizione della Dakar. Il pilota della MM Technology Team ha chiuso la prova in 1:51:55, mettendosi alle spalle nel tratto finale Mitchel van der Brink di 1’52”: l’olandese era passato in testa all’intermedio degli 80 km. Sprofonda invece Janus Van Kasteren, vittima con ogni probabilità di un problema tecnico: distacco di 24’10”. Van Kasteren comanda comunque ancora le operazioni nella generale con 21’33” di vantaggio su Macik (il quale ha un fardello di 32 minuti di penalità).

Domani si torna in gara per la mitica e sfibrante frazione marathon da 48 ore: sarà uno dei passaggi più importanti dell’intera Maratona nel Deserto.

Foto: IPA Agency

