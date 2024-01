Dakar 2024: Italia ai minimi termini. Tutti i piloti nostrani in gara, ma la vittoria è oltre l’utopia

Il momento tanto atteso è sempre più vicino, con la Dakar 2024 che scatterà venerdì 5 gennaio con il prologo di AlUla per poi concludersi due settimane più tardi (venerdì 19 gennaio) a Yanbu dopo tredici prove speciali complessive per una distanza totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 cronometrati. La 46ma edizione del rally raid più importante al mondo si terrà nuovamente in Arabia Saudita, per il quinto anno di seguito.

L’Italia si presenta alla “Maratona del Deserto” con un gruppo tutto sommato discreto a livello numerico ma lontano dal vertice a livello di qualità e competitività nelle categorie clou. Per fortuna qualcosa si muove tra le moto grazie a Paolo Lucci, rivelazione dell’ultima edizione con una notevole 15ma piazza assoluta e con la seconda posizione nel Rally 2 alle spalle del francese Romain Dumontier.

Il sogno, per il trentenne toscano, sarebbe quello di imporsi nella categoria Rally 2 e chiudere magari tra i migliori dieci nella classifica overall delle moto. Obiettivo top10 praticamente impossibile invece nelle auto, mentre tra i camion l’equipaggio tutto azzurro capitanato da Claudio Bellina vuole migliorare il 13° posto del 2023. Qualche buon risultato potrebbe arrivare tra i veicoli leggeri (o “side by side”), sfruttando un campo partenti non così folto.

Andiamo a scoprire l’elenco completo degli italiani presenti alla Dakar 2024 nelle categorie principali, quindi escludendo la Classic e la M1000 riservata ai veicoli prototipo che utilizzano tecnologie innovative:

MOTO

Paolo Lucci (KTM)

Cesare Zacchetti (Kove)

Tommaso Montanari (Fantic)

Francesco Catanese (Honda)

Tiziano Internò (Gas Gas)

Gioele Meoni (KTM)

Fabio Lottero (Husqvarna)

Iader Giraldi (KTM)

AUTO

Eugenio Amos e Paolo Ceci del team #227 OverDrive Racing

Maurizio Gerini co-pilota di Laia Sanz nel team #238 Astara

Andrea Schiumarini e Andrea Succi del team #260 Th-Trucks RTeam

Silvio Totani e Tito Totani del team #271 MotorTecnica RT

Challenger (T3)

Filippo Ippolito co-pilota di Pal Lonyai nel team #334 X-Raid Yamaha Supported Team

Gianpaolo Bedin e Alberto Marcon del team #348 Raitec Racing

SSV (T4)

Maurizio Dominella co-pilota di Shinsuke Umeda nel team #401 Xtreme Plus-CST-Polaris

Rebecca Busi #406 OnlyFans Racing Team

Michele Cinotto e Alberto Bertoldi del team #410 CST Polaris Xtreme Plus

Cristina Giampaoli #429 TC Racing

Enrico Gaspari #442 TH-Trucks Team

CAMION

Claudio Bellina, Bruno Gotti e Marco Arnoletti del team #610 MM Technology Team

Gianandrea Pellegrinelli, Giulio Minelli, Carlo Galdini del team #628 MM Technology Team

Cesare Rickler del Mare, Aldo Di Lorenzo e Dario Di Lorenzo del team #636 TH-Trucks Team

David Giovannetti co-pilota e meccanico del team #645 Xtreme Plus-CST-Polaris

QUAD

Nessun italiano al via

Foto: Joao Filipe/IPA Sport

