Dakar 2024: i favoriti delle moto. Kevin Benavides in prima fila, alle sue spalle tantissimi rivali

Siamo ormai pronti per il via ufficiale della Dakar 2024 che che scatterà il 6 gennaio e si concluderà il 19, sempre in territorio saudita. Dodici mesi fa il successo finale andò a Kevin Benavides con appena 43 secondi di vantaggio su Toby Price, mentre al terzo posto, a poco più di 5 minuti, si era classificato Skyler Howes in una competizione quanto mai combattuta.

Siamo certi che tutto quello che abbiamo vissuto nella scorsa edizione sarà trasportato anche nel 2024, dato che l’argentino del team Red Bull KTM sarà pronto a difendere il suo titolo da una serie di rivali quanto mai agguerriti e competitivi, in primis suo fratello Luciano Benavides, con la Husqvarna.

Assieme a Toby Price, a caccia di rivincite, non mancherà la candidatura solidissima del britannico Sam Sunderland con il team Gas Gas Red Bull, quindi occhio anche all’australiano Daniel Sanders sempre del team Gas Gas Red Bull. Al via anche il cileno Pablo Quintanilla (Honda Monster Energy), quindi gli statunitensi Ricky Brabec (Honda Monster Energy) e il suo connazionale Skyler Howes (Honda Monster Energy) reduce dal podio di un anno fa.

Ai nastri di partenza anche il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda Monster Energy), il sempre solidissimo francese Adrien Van Beveren (Honda Monster Energy) quindi il portacolori del Botsana, Ross Branch (Hero Motorsports). Non risponderà all’appello invece il fortissimo austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) per via di un infortunio in allenamento: frattura di tibia, perone e caviglia negli States.

Tuttavia, è giusto parlare di “parterre de roi” che non potrà che regalarci una Dakar quanto mai elettrizzante per quanto riguarda le moto.

Foto: LiveMedia/Fr..d..ric Le Floc…h/DPPI

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...