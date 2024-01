Dakar 2024: i favoriti delle auto. Al-Attiyah vuole l’ennesimo trionfo, ma Loeb, Sainz e Peterhansel non sono d’accordo

Manca pochissimo ormai e vivremo il via ufficiale della Dakar 2024. L’edizione numero 46 della corsa “più dura del mondo” si svolgerà per la quinta volta in Arabia Saudita. La competizione inizierà il 6 gennaio al Campo mare, nei pressi di Yanbu, e terminerà il 19 a Shaybah dopo 13 tappe. Cosa dovremo attenderci per quanto riguarda le auto?

Un anno fa il successo è andato a Nasser Al-Attiyah che ha trionfato con un’ora e 20 minuti di vantaggio su Sebastien Loeb e un’ora e 38 sul brasiliano Lucas Moraes. Come sempre la competizione su quattro ruote risulta avvincente e imprevedibile, con rischi letteralmente metro dopo metro e anche nel 2024 ci sarà da attendersi di tutto, con tappe durissime e maratone nelle quali deserto e dune faranno la differenza.

Il pilota qatariota del team ProDrive Nasser sarà il grande favorito al successo finale. Assieme a lui, però, non mancherà una notevole schiera di rivali. Si inizierà con il padrone di casa, il saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota OverDrive), quindi il francese Stephane Peterhansel (Audi Sport) e ovviamente la leggenda Sebastien Loeb (Raid Xtreme).

A proposito di leggende, sarà di nuovo pronto alla battaglia Carlos Sainz Senior (Audi Team) per una nuova avventura da protagonista. Tra i candidati più attesi anche l’argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota OverDrive) e il sopra citato brasiliano Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing). La schiera di pretendenti al titolo vedrà anche lo svedese Mattias Ekstroem (Audi Sport), il sudafricano Giniel de Villiers (Toyota Gazoo Racing) e lo spagnolo Nani Roma (Ford World Rally Team).

Foto: LPS-Frederic-Le-Floc-

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...