Dakar 2024: Giroud vince tra i Quad e tiene testa ad Andujar. Loprais trionfa tra i camion

Prosegue fino alla fine il testa a testa tra Giroud e Andujar nella Dakar 2024 riservata alla competizione dei quad. Il pilota della Yamaha Racing ha infatti vinto l’undicesimo stage della rassegna, ma il diretto avversario argentino ha chiuso al secondo posto a pochissimi secondi di vantaggio. I giochi si chiuderanno domani per l’ultimo round.

Il transalpino in sella alla Yamaha Racing nello specifico ha registrato un crono di 6:13:57, staccando di +0.37 il sudamericano in forza alla Dragon Rally Service. Più lontano lo slovacco Varga che, sulla Varga Motorspot Team, è arrivato al traguardo con un ritardo di +21.32.

Andujar rimane quindi leader della classifica overall, forte dei suoi 62:11:24 totali, appena +8:14 rispetto al francese. Una lotta che sarà a due, visto che Varga è distante ben +3:45:17.

Tra i camion vittoria per Loprais (Instaforex), abile a passare in volata Macik (MM Technology) nelle battute finali della corsa terminando in 5:18:50 e regolando di +5:07 il diretto avversario che rimane comunque saldamente in testa al ranking con oltre due ore di vantaggio (+2:01:01 per la precisione). Da segnalar poi la terza posizione di Valtr (Tatra Buggyra), il quale ha registrato un GAP di +31:49

