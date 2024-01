Dakar 2024, Cornejo Florimo vince la seconda tappa nelle moto. Branch resta leader, si ritira Santolino

La seconda tappa della Dakar 2024 ha emesso almeno un paio di verdetti importanti tra le moto, nonostante la relativa difficoltà della Al Henakiyah-Al Duwadimi (655 complessivi, di cui 192 di trasferimento). La prova speciale odierna era caratterizzata infatti da 463 km molto veloci, con una sola sezione di dune (lunga circa 30 km) nella prima parte del percorso.

Josè Ignacio Cornejo Florimo si è aggiudicato la settima stage della carriera nella Maratona del Deserto, imponendosi con margine in 4h23:41. Il cileno della Honda, partito per quinto, ha raggiunto presto il gruppo di testa accumulando ben 4’14” di bonus e rifilando alla fine ben 6’35” al secondo classificato, l’argentino Luciano Benavides (Husqvarna).

Podio di giornata completato in terza posizione dalla Honda del cileno Pablo Quintanilla a 6’48” dalla vetta, mentre il suo compagno di squadra statunitense Ricky Brabec si è difeso egregiamente (partendo per secondo) grazie a 5’44” di bonus attestandosi in quarta piazza a 7’14” dal vincitore.

Da segnalare l’ampio distacco rimediato dall’argentino campione in carica Kevin Benavides, a 20’05” da Cornejo Florimo, mentre escono definitivamente di scena in ottica classifica generale lo spagnolo Lorenzo Santolino (ritirato per un guasto meccanico alla sua Sherco) e l’americano Mason Klein (ha perso due ore per risolvere un problema tecnico sulla sua Kove). Day-3 positivo in casa Italia per Paolo Lucci (KTM), 21° assoluto a 21’38” e quarto nella categoria Rally 2 a 4’38” dal trionfatore francese Jeanloup Lepan.

Nonostante la dodicesima posizione parziale di tappa, il botswano Ross Branch (Hero) conserva la leadership del rally raid con un vantaggio di 2’30” su Cornejo Florimo, 6’50” su Brabec, 15’31” su Quintanilla e 17’33” su Luciano Benavides. Chiudono la top10 Sanders a 17’35”, Price a 19’50”, Van Beveren a 20’54” e Barreda Bort a 21’07”.

Foto: Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport

