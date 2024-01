Dakar 2024: Carles Falcon non ce l’ha fatta. Lo spagnolo è morto una settimana dopo l’incidente

Niente da fare per Carles Falcon. Il motociclista, vittima di un’incidente la settimana scorsa in occasione della seconda tappa della Parigi Dakar 2024, è deceduto a 45 anni nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio. La notizia è arrivata con un comunicato diramato dal TwinTrail Racinga Team, squadra dello spagnolo

“Questo lunedì, 15 gennaio, Carles ci ha lasciato – si legge – Era una persona sorridente, sempre in movimento, che amava con passione tutto quello che faceva, soprattutto le moto. Ci ha lasciati facendo quello che era il suo sogno: correre la Dakar. Si stava divertendo, era felice sulla moto. Dobbiamo ricordarlo per il suo sorriso e per la felicità che ha generato in tutti”.

Lo scorso 7 gennaio, purtroppo, Falcon è caduto in sella alla sua KTM privata a quindici chilometri dal traguardo dello stage che comprendeva le località di Al Henakiyah e Al Duwadimi. Dopo l’incidente il pilota è stato portato nella Capitale Riyad, dove è rimasto in coma indotto e in terapia intensiva, per poi essere trasportato in Spagna tre giorni fa in una condizione disperata. Stando a quanto si apprende, ad arrecare la morte a Carles sono stati i danni neurologici causati dallo shock cardio respiratorio avuto con la caduta.

Per l’iberico, di professione informatico, era la seconda partecipazione alla Dakar 2024, rassegna che purtroppo conta anche un numero copioso di vittime: trentatré con quella di oggi.

