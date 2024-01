Dakar 2024, Ross Branch brucia Ricky Brabec nello stage odierno, ma lo statunitense vede il trionfo

Ricky Brabec ha in mano la Dakar 2024 per quanto riguarda le moto. Lo statunitense, infatti, si presenta all’ultima tappa della corsa più dura del mondo con 10:22 di vantaggio su Ross Branch e, come si dice in questi casi, solo lui può perdere la gara, dato che l’ultimo appuntamento sarà anche decisamente più breve delle altre tappe.

Lo stage odierno faceva muovere la carovana da Alula a Yanbu per 420 chilometri di prove speciali e 107 di trasferimento. I colpi di scena non sono mancati, ma i brevi tratti desertici non hanno provocato scossoni clamorosi alla classifica. Ross Branch (Hero Motorsports Team Rally) ha fatto suo lo stage odierno con un finale a tutta. Tempo complessivo di 4 ore, 51 minuti e 57 secondi, con appena 32 secondi di margine su Ricky Brabec (Monster Energy Honda) che ormai si sentiva la vittoria di tappa.

Lo statunitense, però, si consola con la consapevolezza di avere la Dakar 2024 tra le mani visto l’ampio margine di vantaggio sugli inseguitori. Tra questi, chiude al terzo posto il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) a 3:17. Quarto l’argentino Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) a 4:38, davanti all’australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory) staccato di 6:31. Sesto il secondo dei fratelli Benavides, Kevin (Red Bull KTM Factory) a 9:08, quindi settimo l’australiano Daniel Sanders (Red Bull Gas Gas) a 12:23.

A questo punto la classifica generale parla chiaro: Ricky Brabec custodisce 10:22 su Ross Branch. Terzo Adrien Van Beveren a 14:31, mentre dalla quarta posizione di José Ignacio Cornejo Florimo, i distacchi valicano la mezzora.

Foto: Ross Branch Frederic Le Floc H/DPPI/IPA Sport 2