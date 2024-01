Dakar 2024, brutto incidente per Carles Falcòn: ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta

La Dakar, com’è ben noto, sa essere una corsa durissima e spietata. Già nella seconda tappa di oggi ce ne siamo accorti, con un incidente che ha lasciato strascichi pesanti. Durante lo stage odierno Carles Falcón si è reso protagonista di un grave incidente nella categoria moto. Come riportato dagli organizzatori il pilota è stato immediatamente portato in ospedale dopo che un compagno di squadra ha allertato i medici.

Il comunicato degli organizzatori della Dakar: “Lo spagnolo Carles Falcón è caduto al chilometro 448 della prova speciale di oggi, alle 15:52 ora locale (13:52 ora italiana)”, hanno dichiarato gli organizzatori nel comunicato diffuso sull’accaduto. “Immediatamente allertati da un pilota che seguiva, gli organizzatori hanno inviato un elicottero medico, che ha trattato il corridore ferito, in condizioni considerate gravi. Falcon è stato trasportato in elicottero all’ospedale Al Duwadimi. Un rapporto completo sarà disponibile nelle prossime ore”.

Alla seconda partecipazione alla corsa che si tiene in territorio saudita (era giunti 68° nell’edizione dello scorso anno), quindi, Carles Falcón, si è reso protagonista di un incidente grave che potrebbe aver lasciato strascichi pesanti. Alcune ore dopo l’accaduto, la squadra non disponeva ancora di informazioni precise sull’accaduto, ma ha comunicato che le condizioni di Falcón sarebbero stabili, e fortunatamente non troppo gravi.

Foto: Antonin Vincent/DPPI/IPA/ Sport 2

