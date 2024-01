Curling: troppa Danimarca per l’Italia a Gangwon 2024. Seconda sconfitta consecutiva nel doppio misto

Arriva un’altra sconfitta per l’Italia del curling alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Dopo il KO con la Svizzera gli azzurri del doppio misto hanno dovuto alzare bandiera bianca anche con la Danimarca, cedendo il passo per 3-13 in soli sei end.

Una disputa molto dura quella di Elia Nichelatti e Vittoria Maioni, autori di un inizio molto promettente: dopo i primi due punti marcati dai danesi i nostri ragazzi rispondono per le rime nel turno successivo, portandosi avanti mettendo a referto ben tre timbri.

Sarà però il preludio di un dirompente monologo nordico: al quarto turno infatti gli avversari riescono a piazzare quattro pietre, rubando la mano nell’end successivo trovandone altre quattro e andando a segno anche nel quinto e nel sesto, dove sono arrivati complessivamente altri tre punti; fattore che ha chiuso i giochi con due round d’anticipo.

Domani, domenica 28 gennaio, l’Italia affronterà l’Austria con l’obiettivo di risalire la china dalle parti basse del round robin.

