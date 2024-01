Olimpiadi Invernali giovanili 2024: calendario gare 28 gennaio, programma, tv, streaming

Domenica 28 gennaio andrà in scena la nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024, manifestazione multisportiva in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). Si preannuncia grande spettacolo in terra asiatica, dove le promesse del futuro sportivo si sfideranno a viso aperto per la conquista delle medaglie. Gli italiani cercheranno di essere grandi protagonisti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domenica 28 gennaio alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 28 GENNAIO

Domenica 28 gennaio

02.00 CURLING – Fase a gironi doppio misto: Turchia-Nuova Zelanda, Brasile-Giappone, Lettonia-Cina, Ucraina-Norvegia

02.15 SCI FREESTYLE – Big Air maschile

02.15 SCI FREESTYLE – Big Air femminile

03.00 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile: Giappone-Norvegia

05.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Rhythm dance

05.45 SNOWBOARD – Big Air maschile

05.45 SNOWBOARD – Big Air femminile

06.00 CURLING – Fase a gironi doppio misto: Danimarca-Svizzera, Italia-Austria, Germania-Kazakhstan, USA-Qatar

06.00 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Repubblica Ceca-Slovacchia

08.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Short program femminile

09.00 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile: Germania-Francia

10.00 CURLING – Fase a gironi doppio misto: Repubblica Ceca-Nigeria, Ungheria-Canada, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Slovenia

12.00 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Finlandia-Corea del Sud

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.