Curling: sconfitta per l’Italia nel primo match di doppio misto a Gangwon 2024. La Svizzera passa 2-7

Comincia con una sconfitta l’avventura della Nazionale italiana misto doppio di curling alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Nella partita inaugurale infatti gli azzurri hanno dovuto cedere il passo alla competitiva Svizzera per 2-7.

Un match oltremodo ostico quello condotto da Vittoria Maioni ed Elia Nichelatti, complicatosi a partire dal terzo end quando, sul parziale di 1-1, gli elvetici hanno messo a referto tre punti, rubando poi la mano nel round successivo.

Dopo un punto marcato al quinto gli azzurrini si sono dovuti arrendere agli avversari, abili ad aumentare di un’unità al sesto round rubando ancora la mano nel settimo e ultimo end, vincendo così la disputa.

Nel raggruppamento D, ovvero il girone d’interesse per l’Italia, non sbaglia la Germania, passata per 5-9, e mentre Danimarca e Kazakistan devono ancora debuttare nella rassegna. Domani, sabato 27 gennaio, l’Italia sfiderà la Danimarca. Di seguito i risultati della giornata odierna.

YOG CURLING MISTO DOPPIO: RISULTATI DI OGGI

Austria-Germania 5-9

Svezia-Norvegia 7-6

Italia-Svizzera 2-7

Nigeria-Ungheria 13-3

Foto: LaPresse