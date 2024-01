Curling, prima sconfitta dell’Italia a Gangwon 2024: gli azzurrini perdono contro la Danimarca

Arriva la prima sconfitta per l’Italia alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. La squadra mista infatti dopo tre successi consecutivi si è dovuta arrendere alla Danimarca, cedendo il passo per 3-7.

Un match complicato quello di Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero e Rebecca Mariani, cominciato subendo ben tre punti da parte dei nordici, fattore che ha concesso agli avversari di gestire la gara, marcando altri quattro sigilli tra il quarto, il quinto end e il settimo end. I timbri italiani sono stati segnati invece nella terza (due punti) e nella quarta ripresa.

In virtù del risultato odierno gli azzurri rimangono comunque in testa alla classifica del raggruppamento B insieme a Danimarca e Gran Bretagna. Domani, martedì 23 gennaio, è previsto proprio il vìs-a-vìs con la compagine d’Oltremanica in vista di un incontro importante per il prosieguo della competizione. Successivamente è invece in programma quello con il Brasile

Riportiamo di seguito i risultati della giornata di oggi.

YOG CURLING: I RISULATI DEL 22 GENNAIO

Nuova Zelanda-Nigeria 12-1

USA-Giappone 8-6

Svezia-Turchia 8-7

Cina-Norvegia 11-3

Canada-Svizzera 6-5

Brasile-Germania 6-4

Italia-Danimarca 3-7

Gran Bretagna-Corea del Sud 3-2

Svezia-Cina 5-4

Turchia-Norvegia 0-5

Giappone-Nuova Zelanda 6-2

Nigeria-USA 0-20

