Curling, la Svezia vince i Mondiali a squadre miste. L’Italia si era fermata agli ottavi

Ad Aberdeen (Gran Bretagna) si sono conclusi i Mondiali di curling a squadre miste, specialità non olimpica che prevede la partecipazione di formazioni composte da due uomini e due donne (ai Giochi si partecipa esclusivamente con i quartetti per sesso e nel doppio misto). L’Italia era stata eliminata dalla Spagna negli ottavi di finale, dopo che nella fase a gironi si era imposta in cinque partite e ne aveva perse due.

Giorgia Maurino, Simone Gonin, Lorenzo Maurino, Anna Maria Maurino avevano ceduto per 8-6 contro gli iberici, che poi si sono spinti fino alle semifinali. Sergio Vez, Oihane Otaegi, Mikel Unanue, Leire Otaegi non sono riusciti a concretizzare un vantaggio di 3-0 e hanno perso contro il Giappone per 9-4, scivolando poi nella finale per il bronzo contro la Svizzera per 4-2: terzo gradino del podio per Yves Wagenseil, Nora Wueest, Dieter Wueest, Marion Wueest.

La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro, battendo il Giappone per 5-4 in una finale estremamente combattuta: Simon Granbom, Rebecka Thunman, Johannes Patz e Mikaela Altebro sono riusciti ad avere la meglio su Hinako Hase e compagni dopo aver vinto tre mani consecutive tra secondo e quarto end, marcando poi il punto risolutore nell’ultimo frazione dopo aver subito i due punti valsi il momentaneo pareggio da parte degli asiatici.