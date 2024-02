Curling, Italia battuta dalla Norvegia dopo due extra-end: argento ai Mondiali juniores

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores di curling, andati in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Norvegia per 7-6 dopo ben due extra-end in una finale estremamente equilibrata e incerta, dove il quartetto tricolore ha lottato strenuamente contro un avversario di grande rilievo agonistico.

Lo skip Stefano Gilli, il vice-skip Francesco De Zanna, il second Andrea Gilli e il lead Francesco Vigliani erano riusciti a portare il Bel Paese all’atto conclusivo della rassegna iridata di categoria per la prima volta nella storia. Lukas Hoestmaelingen, Tinius Haslev Nordbye, Magnus Lilleboe, Eskil Eriksen sono saliti sul gradino più alto del podio. Medaglia di bronzo per la Danimarca, che ha battuto gli USA per 10-9 nella finale per il terzo posto.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Gli scandinavi si sono portati in vantaggio sfruttando il vantaggio del martello nel primo end (1-0), ma gli azzurri hanno prontamente reagito marcando due punti nella seconda frazione (2-1). La Norvegia ha cercato il forcing tra terzo e quarto parziale: prima ha messo due stone in casa, poi ha strappato la mano e si è issata sul 4-2. I nostri portacolori hanno reagito con grande intelligenza: mano nulla nel quinto end e al ritorno sul ghiaccio hanno messo a segno due punti che valgono il pareggio a quota quattro.

Inizia un botta e risposta senza particolari colpi di scena: un punto a testa sul proprio turno di mano nei successivi quattro end e si arriva così sul 6-6 che conduce all’extra-end. Ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro è la Norvegia: ne esce fuori il classico supplementare dove si gioca colpo su colpo, ogni tentativo di costruzione da parte del quartetto tricolore viene smontato prontamente dagli avversari, che hanno a disposizione un fattibile tiro finale per vincere la partita. La piazzata è però troppo violenta e la casa rimane vuota.

Si resta così sul 6-6 e si deve giocare il secondo extra-end, un evento molto raro. Il copione è identico rispetto al parziale precedente, ma questa volta i norvegesi sono impeccabili e festeggiano. Una grande Italia si mette al collo la medaglia d’argento dopo aver lottato in maniera strenua fino all’ultimo colpo.