Cricket, i convocati dell’Italia per i play-off della World Cup Challenge League

La Nazionale italiana di cricket giocherà dal 22 febbraio al 3 marzo in Malesia i play-off della World Cup Challenge League, un torneo ad 8 squadre che metterà in palio 4 pass per la manifestazione. Le 8 partecipanti sono state suddivise in 2 gironi da 4, e le prime 3 di ciascun raggruppamento passeranno alla fase Super Six.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo A con Bermuda, Kuwait ed Arabia Saudita, mentre nel Gruppo B saranno presenti Bahrein, Malesia, Tanzania e Vanuatu. Gli azzurri sfideranno giovedì 22 febbraio le Bermuda, venerdì 23 l’Arabia Saudita e domenica 25 il Kuwait.

Sono 14 gli atleti convocati dal coach dell’Italia, Gareth Berg, coadiuvato dagli assistenti Kevin O’Brien e Joy Perera: gli atleti si raduneranno in Malesia il 13 febbraio per prepararsi al torneo. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su icc.tv.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Gareth Kyle Berg (Capitano, Northampton CCC), Grant Stewart (Kent CCC), Wayne Lee Madsen (Derbishire CCC), Anthony Joseph Mosca (Newtown District), Marcus Campopiano (Oxfordshire CC), Gian Piero Sergio Meade (Castle Eden CC), Stefano Di Bartolomeo (Cork County CC), Jaspreet Singh (Bergamo CC), Rakibul Hasan (Pianoro CC), Nikolai Leaonard Smith (Instonians CC), Nimna De Silva Pauththuwadura (Milan Kingsgrove CC), Fida Hussain (Yallingup Oddbods CC), Nicholas Anthony Maiolo (Scarborough CC), Damith Kosala Dabarera Warnakulasuriya (Padova CC).

Foto: comunicato stampa Federazione Cricket Italiana