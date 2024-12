Cricket, Joe Burns nuovo capitano della Nazionale italiana T20. Gareth Berg resta coach degli azzurri

Finisce la doppia veste di coach e capitano della Nazionale italiana T20 di cricket per Gareth Berg, il quale potrà d’ora in avanti concentrarsi esclusivamente sul ruolo di allenatore: i gradi di capitano dell’Italia passano a Joe Burns, che ha deciso giocare con la maglia azzurra soltanto il 28 maggio scorso.

Burns è nato a Brisbane, in Australia, il 6 settembre 1989, ma ha origini italiane grazie ai nonni materni, nativi della Calabria, i quali emigrarono in Australia al termine della Seconda Guerra Mondiale. Per questo motivo Burns ha scelto di giocare per l’Italia a livello internazionale a partire dal 28 maggio 2024, facendo il proprio esordio in azzurro l’8 giugno contro il Lussemburgo.

Il nuovo capitano azzurro ha dichiarato al sito federale: “Sono onorato di assumere questo ruolo e di rappresentare l’Italia sul palcoscenico internazionale. Per me si tratta di un ritorno alle origini della mia famiglia. Il cricket italiano ha un potenziale enorme e sono entusiasta di contribuire alla sua crescita. Insieme ai miei compagni stiamo lavorando per raggiungere obiettivi ambiziosi e rendere orgogliosi i nostri tifosi“.

Il presidente della Federazione Cricket Italiana, Fabio Marabini, ha ricordato: “Sin dal primo giorno Joe ha dimostrato grande generosità e professionalità, mettendo la sua esperienza e il suo spirito competitivo a disposizione della squadra. La sua scelta come capitano riflette la nostra ambizione di portare il cricket italiano a nuovi livelli. Puntiamo anche sulla sua leadership per giocare da protagonisti le prossime fasi di qualificazione alla World Cup T20 del 2026“.