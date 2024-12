Cricket, l’Italia termina seconda nel triangolare T10 con Spagna e Croazia nonostante 5 vittorie in 6 incontri

L’Italia del cricket maschile T10 ha chiuso al secondo posto nel triangolare con Spagna e Croazia, andato in scena nello scorso fine settimana a Barcellona, nonostante ben 5 vittorie in 6 incontri, a causa di un peggior Net Run Rate nei confronti dei padroni di casa iberici.

L’Italia, tuttavia, ha vinto due dei tre confronti diretti contro la Spagna, cedendo il passo agli avversari soltanto nell’ultimo confronto, perso per 8 wickets, dopo due vittorie contro gli iberici, giunte in entrambe le occasioni per 6 wickets. Tris di successi, invece, per gli azzurri, per quanto concerne le sfide contro la Croazia, battuta dapprima per 10 wickets, poi per 47 runs ed infine per 25 runs.

Esordio da capitano azzurro per Zain Ali, bagnato con il riconoscimento come miglior battitore del torneo con 269 runs, delle quali 124 nel primo match contro la Croazia, mentre Onkhar Singh, all rounder del Royal Roma, è stato eletto miglior giocatore del torneo.

RISULTATI TRIANGOLARE CON SPAGNA E CROAZIA

Italia b. Croazia per 10 wickets 154/0 (6.1) – 149/6 (10.0)

Italia b. Spagna per 6 wickets 135/4 (8.5) – 131/7 (10.0)

Italia b. Croazia per 47 runs 180/2 (10.0) – 133/5 (10.0)

Italia b. Spagna per 6 wickets 138/4 (9.4) – 137/6 (10.0)

Italia b. Croazia per 25 runs 164/3 (10.0) – 139/7 (10.0)

Spagna b. Italia per 8 wickets 132/2 (7.3) – 131/8 (10.0)