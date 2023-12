Cricket femminile, Inghilterra XI trionfa agli Europei T10 di Malaga. I Paesi Bassi si arrendono in finale

Tutto secondo pronostico nell’atto conclusivo della Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket femminile, appena conclusi a Malaga, in Spagna: la fase ad eliminazione diretta termina con il trionfo di Inghilterra XI in finale sui Paesi Bassi.

La finale del torneo, match in cui la prima classificata della fase a gironi affronta la Nazionale vincitrice del Qualifier, vede Inghilterra XI superare i Paesi Bassi per 122/5-105/4, con le inglesi, vittoriose per 17 runs, che si aggiudicano così il titolo europeo.

Viene confermata del tutto la classifica della prima fase: il terzo posto della manifestazione va all’Italia, fermata dalle neerlandesi nel Qualifier, mentre la quarta piazza va alla Spagna, battuta dalle azzurre nell’Eliminator, infine ieri aveva chiuso la prima fase in quinta posizione l’Austria.

Appare utile rammentare che il torneo è stato giocato nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

EUROPEI T10 CRICKET FEMMINILE 2023

Domenica 17 dicembre

Spagna-Austria 73/1-81/5 (Austria vince per 8 runs)

Paesi Bassi-Italia 97/6-86/7 (Paesi Bassi vincono per 11 runs)

Inghilterra XI-Austria 44/0(3.0)-43/8 (Inghilterra XI vince per 10 wickets)

Spagna-Paesi Bassi 56/6-130/0 (Paesi Bassi vincono per 74 runs)

Lunedì 18 dicembre

Italia-Inghilterra XI 26(7.5)-93/3 (Inghilterra XI vince per 67 runs)

Austria-Paesi Bassi 59/9-159/1 (Paesi Bassi vincono per 100 runs)

Spagna-Italia 65/3-113/4 (Italia vince per 48 runs)

Inghilterra XI-Paesi Bassi 103/2-59/4 (Inghilterra XI vince per 44 runs)

Martedì 19 dicembre

Paesi Bassi-Spagna 161/2-43/4 (Paesi Bassi vincono per 118 runs)

Italia-Austria 66/1(6.4)-63/6 (Italia vince per 9 wickets)

Spagna-Inghilterra XI 50/3-99/1 (Inghilterra XI vince per 49 runs)

Paesi Bassi-Italia 108/4-106/2 (Paesi Bassi vincono per 2 runs)

Mercoledì 20 dicembre

Austria-Inghilterra XI 28(9.3)-132/0 (Inghilterra XI vince per 104 runs)

Spagna-Italia 60/4-112/4 (Italia vince per 52 runs)

Paesi Bassi-Austria 187/0-47/5 (Paesi Bassi vincono per 140 runs)

Inghilterra XI-Italia 101/7-107/3 (Italia vince per 6 runs)

Giovedì 21 dicembre

Spagna-Inghilterra XI 42/3-147/3 (Inghilterra XI vince per 105 runs)

Austria-Italia 57/6-61/0(4.2) (Italia vince per 10 wickets)

Inghilterra XI-Paesi Bassi 99/3(7.3)-98/8 (Inghilterra XI vince per 7 wickets)

Spagna-Austria 95/4-95/4 (Match pari – Spagna vince alla Golden Ball)

Classifica

1. Inghilterra XI 28 punti – Qualificata

2. Paesi Bassi 23 punti – Qualificati

3. Italia 21 punti – Qualificata

4. Spagna 4 punti (-5.675 Net Run Rate) – Qualificata

5. Austria 4 punti (-6.853 Net Run Rate)

Venerdì 22 dicembre

Eliminator: Italia-Spagna 74/2(7.3)-72/3 (Italia vince per 8 wickets)

Qualifier: Paesi Bassi-Italia 94(9.4)-68/7 (Paesi Bassi vincono per 26 runs)

Final: Inghilterra XI-Paesi Bassi 122/5-105/4 (Inghilterra XI vince per 17 runs)

Classifica finale

1. Inghilterra XI

2. Paesi Bassi

3. Italia

4. Spagna

5. Austria

