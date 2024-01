Coppa Italia volley femminile 2024: calendario Final Four, orari semifinali, tv, streaming

Si è delineato il quadro della Final Four della Coppa Italia 2024 di volley femminile, che andrà in scena nel weekend del 17-18 febbraio a Trieste. Conegliano si presenta da detentrice del trofeo e da testa di serie numero 1 in virtù del primo posto in Serie A1 al termine del girone d’andata, le Campionesse d’Italia hanno regolato Firenze e ora se la dovranno vedere con Chieri, che ha invece espugnato il campo di Novara.

Le Pantere partiranno con i favori del pronostico per alzare al cielo il trofeo, ma attenzione anche a quello che succederà dall’altra parte del tabellone dove si preannuncia un’infuocata semifinale tra Milano e Scandicci: scontro diretto sontuoso tra le meneghine e le toscane, trascinate rispettivamente da Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Ad aprire il programma sarà Conegliano-Chieri alle ore 15.00 di sabato 17 febbraio, seguita da Milano-Scandicic alle ore 18.00. Domenica 18 febbraio la finale alle ore 14.15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [5] Chieri

[2] Milano vs [3] Scandicci

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Sabato 17 febbraio

Ore 15.00 Semifinale 1: Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri

Ore 18.00 Semifinale 2: Allianz Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci

Domenica 18 febbraio

Ore 14.15 Finale Coppa Italia 2024 volley femminile

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo