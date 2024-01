Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Swiatek: moria incredibile di teste di serie!

Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale degli Australian Open. La tennista italiana ha battuto la russa Anna Blinkova in due set e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. La toscana, che prima dell’appuntamento sul cemento di Melbourne non si era mai spinta oltre il secondo turno in uno dei quattro tornei più importanti al mondo, si è imposta di forza contro una rivale rognosa, capace in precedenza di eliminare la kazaka Elena Rybakina (numero 3 al mondo), e tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare la russa Anna Kalinskaya. La numero 31 al mondo incrocerà la numero 75 del ranking WTA, con tutte le carte in regola per continuare a sognare e approdare tra le migliori otto in terra oceanica.

Il tabellone ipotetico di Jasmine Paolini agli Australian Open ha infatti assunto contorni interessanti vista la moria di teste di serie. L’eventuale quarto di finale potrebbe essere contro la cinese Zheng Qinwen, numero 15 al mondo che partirà favorita contro la francese Dodin, capace di eliminare la connazionale Burel (colei che ha spedito a casa la statunitense Pegula, numero 5 del seeding). La buona notizia è arrivata in mattinata: la polacca Iga Swiatek, numero 1 al mondo, ha perso contro la ceca Linda Noskova e ha salutato il turno.

Noskova che attende la vincente del confronto tra l’ucraina Elina Svitolina e la svizzera Viktorija Golubic per puntare al quarto di finale contro la vincente di Azarenka (numero 18 del tabellone)-Yastremska. Chi uscirà da quello spicchio di tabellone sarà l’avversaria di Jasmine Paolini in un’eventuale semifinale. L’azzurra è legittimata a guardare molto lontano, a patto di continuare a esprimere il tennis visto nella prima settimana del torneo. Dall’altra parte del tabellone le più quotate sono la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 2 al mondo) e la statunitense Coco Gauff (numero 4 del ranking WTA).

Foto: Lapresse