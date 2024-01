Combinata nordica, Mari Leinan Lund fa il vuoto dal trampolino nell’ultima gara a Schonach. Dejori in top-15

Si chiude il weekend di Schonach (Germania) per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica femminile, con una Gundersen che prevede ben 8km nella frazione di fondo, una prima volta per le donne che fino ad adesso non avevano mai affrontato un chilometraggio così ampio. Sul trampolino HS100 della località teutonica ad imporsi è, per il secondo giorno consecutivo, Mari Leinan Lund, che ha sfoderato un salto sbalorditivo per fare il vuoto sulla concorrenza. Sarà lunga la frazione di fondo, ma Ida Marie Hagen avrà ben 42″ da recuperare, ci riuscirà?

Prestazione pazzesca dal trampolino per la norvegese, vincitrice ieri, che trova un salto sensazionale, sfruttando come meglio non poteva una bella folata di vento che le ha dato la giusta pressione sotto gli sci. Leinan Lund si spinge fino a 100,5 metri (unica donna sopra i 100 metri in tutto il weekend), per un totale di 133.5 punti e un vantaggio enorme sul resto della concorrenza. Chi ha perso la sua dominanza è Gyda Westvold Hansen, che chiude seconda il segmento di salto ma partirà sugli sci stretti 38″ dopo la connazionale, con diverse atlete alle spalle e una condizione, come abbiamo visto ieri, non eccezionale.

Buonissimo salto per la tedesca Nathalie Armbruster, che chiude terza questo primo segmento (40″) e si candida per provare a salire nuovamente sul podio dopo la magnifica giornata di ieri. Sicuramente soddisfatta anche la leader di classifica generale Ida Marie Hagen, che trova un salto da 123.1 punti e partendo a 42″ dalla testa può far valere tutti i suoi cavalli lungo gli ottomila metri di fondo. C’è tanto assembramento nelle posizioni di vertice, con la francese Lena Brocard quarta a 45″, le austriache Annalena Slamik e Lisa Hirner a 46″ e 51″, e le giapponesi Haruka Kasai e Yuna Kasai a 53″ e 56″.

Non male il segmento dal trampolino per le due azzurre, con Daniela Dejori 15ma (+2’10”) a precedere di poco Veronica Gianmoena, 16ma e che partirà 2 minuti e 20 secondi dopo Mari Leinan Lund. Appuntamento alle 14.00 con il via degli 8km di sci di fondo.

