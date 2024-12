Combinata nordica: Ida Marie Hagen trionfa a Lillehammer, battuta Gyda Westvold Hansen

Prima gara stagionale per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile: in Norvegia, a Lillehammer, è subito doppietta per le padrone di casa con Ida Marie Hagen che trionfa nettamente nella Gundersen davanti alla connazionale Gyda Westvold Hansen.

Gara particolare, condizionata dal vento alle spalle nella prova di salto, che ha penalizzato e non poco le ultime a scendere. Al comando la tedesca Maria Gerboth che ha però subito perso posizioni. Partita benissimo Hagen, che ha raggiunto le prime (era quinta al via) ed è volata via in solitaria, guadagnando un ampio margine sulle rivali.

Trionfo nettissimo per Hagen, alle sue spalle bene Westvold Hansen, che è riuscita a rimontare dalla decima alla seconda piazza, poi terza è l’austriaca Lisa Hirner davanti alla nipponica Haruka Kasai.

In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, ventesima, poi Greta Pinzani, 22ma, Daniela Dejori, 24ma, e Anna Senoner, 32ma.