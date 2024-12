Combinata nordica: ancora Maria Gerboth al comando a Lillehammer, Ida Marie Hagen all’attacco

Seconda giornata in vetta alla graduatoria per Maria Gerboth in quel di Lillehammer. Prima Individual Compact in terra norvegese per la Coppa del Mondo di combinata nordica e si ritrova al comando nuovamente la teutonica classe 2002.

Anche oggi il vento è molto variabile sul trampolino HS98 e Gerboth sfrutta le condizioni giuste per timbrare il punteggio di 125,8. Alle sue spalle troviamo la norvegese Ingrid Laate a 6”.

Attenzione soprattutto ad Ida Marie Hagen: la norvegese, vincitrice di ieri, è terza, a soli 12”, pronta ad andare ancora all’attacco, a caccia della seconda vittoria in due giornate.

In casa Italia la migliore è Greta Pinzani, venticinquesima, ventisettesima Anna Senoner, ventinovesima Veronica Gianmoena, trentunesima Daniela Dejori.