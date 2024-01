Combinata nordica femminile, Mari Leinan Lund trionfa in gara-1 a Schonach. Dejori e Gianmoena in top20

Si è appena conclusa con la vittoria di Mari Leinan Lund la prima competizione individuale del weekend a Schonach (Germania) in occasione del quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. Secondo successo dell’inverno (e della carriera) per la 24enne, capace di gestire al meglio la situazione nel segmento di fondo sulla distanza dei 4 km dopo aver fatto la differenza sul trampolino.

Settima doppietta norvegese (su altrettanti eventi disputati in stagione nel circuito maggiore) completata da Ida Marie Hagen, protagonista di un’ottima rimonta sugli sci stretti dal 6° al 2° posto con un distacco di 13″ dalla vincitrice (partiva con un gap di 43″). Terza piazza a 25″ dalla vetta per la diciottenne tedesca Nathalie Armbruster, che torna così sul podio dopo quasi un anno di digiuno.

Da segnalare anche la quarta posizione della giapponese Haruka Kasai e soprattutto la quinta della fuoriclasse norvegese Gyda Westvold Hansen, che si conferma in difficoltà nel fondo interrompendo una sequenza di 17 piazzamenti consecutivi sul podio (24, non considerando il ritiro del 12 marzo 2022 a Schonach) e perdendo il pettorale giallo in favore di Hagen. Bilancio negativo in casa Italia, con Daniela Dejori 18ma e Veronica Gianmoena 20ma senza impressionare sugli sci.

