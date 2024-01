Combinata nordica, Coppa del Mondo femminile Oberstdorf 2024. Si torna sulle piste dei Mondiali 2021

Il terzo appuntamento della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di combinata nordica si terrà a Oberstdorf (Germania) nel weekend del 13 e 14 gennaio. Il calendario comprende due gare. Sabato si competerà nel format canonico, domenica viceversa si assisterà a una ‘Compact’.

Quelle bavaresi sono nevi storiche, poiché ospitarono il primo Mondiale di sempre. Correva il febbraio 2021 e la Norvegia fece tripletta. All’epoca fu una novità assoluta, ora è diventata l’abitudine.

Location: Oberstdorf (Germania)

Connotati trampolino: HS100 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, 1 volta

Si è già gareggiato nel: 2021

Gare ospitate: 1

Eventi di rilievo ospitati: Mondiali 2021

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 21 febbraio 2021

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Marthe LEINAN LUND (NOR)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

DEJORI Daniela

Presenze: 1

Piazzamenti nella top-ten: 1

Miglior risultato: 7° posto ai Mondiali 2021

GIANMOENA Veronica

Non ha mai gareggiato a Oberstdorf causa infortunio.

