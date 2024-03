Sci di fondo, Harald Oestberg Amundsen conquista la Coppa del Mondo! Klaebo vince anche la mass start di Falun, ma non basta

Harald Oestberg Amundsen vince la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: a Falun, in Svezia, nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea, ultima gara stagionale, il norvegese marca a uomo il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo e dopo il secondo intermedio con punti bonus è già certo della conquista della classifica generale, dovendo soltanto giungere al traguardo per certificare il successo finale.

Tripletta norvegese nella mass start odierna, con Johannes Hoesflot Klaebo che si impone in 47’06″4, battendo in volata Gjoeran Tefre, secondo a 0″4, mentre completa il podio Martin Loewstroem Nyenget, terzo a 2″2. Centrato l’obiettivo della vittoria nella generale dopo l’intermedio dei 15.8 km, Harald Oestberg Amundsen si mette in coda al gruppo di testa e poi si gode il rettilineo d’arrivo chiudendo 17° a 19″4.

In casa Italia il migliore degli azzurri è Simone Daprà, 29° a 55″9, appena davanti a Federico Pellegrino, 31° a 57″7, ed a Paolo Ventura, 32° a 1’01″2. Va a punti anche Lorenzo Romano, 43° a 1’36″2, mentre non rientra in top 50 Elia Barp, 72° a 4’02″5.

In classifica generale il norvegese Harald Oestberg Amundsen si impone con 2652 punti, davanti al connazionale Johannes Hoesflot Klaebo, secondo a quota 2597, a -55. Ottavo Federico Pellegrino a quota 1229. Nella graduatoria delle gare distance aveva già vinto ieri in maniera aritmetica lo stesso Amundsen, che chiude a quota 1569, con Klaebo ancora secondo con 1386, a -183.