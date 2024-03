Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024: Amundsen a +295 su Klaebo, Pellegrino 10°

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 2148

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1843

3 VALNES Erik NOR 1743

4 GOLBERG Paal NOR 1649

5 MOCH Friedrich GER 1128

6 NYENGET Martin Loewstroem NOR 1079

7 VERMEULEN Mika AUT 1052

8 LAPALUS Hugo FRA 1007

9 HALFVARSSON Calle SWE 967

10 PELLEGRINO Federico ITA 929

28 BARP Elia ITA 637

43 DAPRA’ Simone ITA 357

53 GRAZ Davide ITA 296

63 HELLWEGER Michael ITA 222

70 VENTURA Paolo ITA 204

85 DE FABIANI Francesco ITA 112

92 SALVADORI Giandomenico ITA 91

116 BERNARDI Riccardo ITA 50

119 MOCELLINI Simone ITA 48

131 NOECKLER Dietmar ITA 34

148 CAROLLO Martino ITA 18

162 ABRAM Mikael ITA 11

181 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2



CLASSIFICA SPRINT

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 869

2 VALNES Erik NOR 774

3 CHANAVAT Lucas FRA 703

4 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 617

5 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 569

6 ANGER Edvin SWE 545

7 GROND Valerio SUI 525

8 NORTHUG Even NOR 510

9 VUORINEN Lauri FIN 489

10 OGDEN Ben USA 476

11 PELLEGRINO Federico ITA 467

27 HELLWEGER Michael ITA 222

29 BARP Elia ITA 206

42 GRAZ Davide ITA 96

45 DAPRA’ Simone ITA 87

58 BERNARDI Riccardo ITA 50

61 MOCELLINI Simone ITA 48

82 CAROLLO Martino ITA 18

112 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2



CLASSIFICA DISTANCE

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1279

2 GOLBERG Paal NOR 1119

3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 974

4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 862

5 MUSGRAVE Andrew GBR 859

6 MOCH Friedrich GER 839

7 NYENGET Martin Loewstroem NOR 824

8 VERMEULEN Mika AUT 795

9 VALNES Erik NOR 744

10 LAPALUS Hugo FRA 737

18 PELLEGRINO Federico ITA 462

23 BARP Elia ITA 380

38 DAPRA’ Simone ITA 228

44 GRAZ Davide ITA 200

52 VENTURA Paolo ITA 132

56 DE FABIANI Francesco ITA 112

85 SALVADORI Giandomenico ITA 37

89 NOECKLER Dietmar ITA 34

110 ABRAM Mikael ITA 11