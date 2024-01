Clàssica Comunitat Valenciana 2024: se la giocano i velocisti, Dylan Groenewegen il favorito

Prime corse europee della stagione del ciclismo su strada. Il 2024 parte, come ormai da tradizione, dalla Spagna: appuntamento domani con la quarantesima edizione della Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premio V. Andiamo a scoprire la corsa iberica, di categoria 1.1, nel dettaglio.

PERCORSO

200 chilometri da percorrere da La Nucìa a Valencia: inizio mosso, con anche il Coll de Rates (14,2 km al 4,6%), una salita molto conosciuta dai corridori che affrontano i raduni in Spagna in inverno. Seconda salita di giornata sarà l’Alto de Barx (3,2 km al 6,8%), posto a più di 100 chilometri dal traguardo. Da lì in poi tutta pianura, a favorire i velocisti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Doppia carta per il Team Jayco AlUla: oltre a Michael Matthews, ecco Dylan Groenewegen che, visto il suo picco di velocità, può essere considerato il favorito della gara. Tra le ruote veloci che potrebbero impensierire l’olandese troviamo Bryan Coquard (Cofidis). In casa Italia proveranno a gettarsi nello sprint Luca Mozzato (Arkéa – B&B Hotels), Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) e Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team).