LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena le ruote veloci

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2024. Dopo la giornata epica di ieri con il duello mirabolante tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, oggi tornano in scena le ruote veloci. Sarà una delle ultime occasioni per gli sprinter per lasciare il segno, con la battaglia per la maglia verde che si fa sempre più interessante.

La prima parte del percorso è decisamente ondulata e potrebbe esserci una fuga fin dalle prime battute, sfruttando poi anche i due GPM di quarta categoria: Côte d’Autoire (2,7 km al 5.7%) e Côte de Rocamadour (2 km al 5.4%). Vedendo però l’andazzo delle altre frazioni per sprinter, non è da escludere un’altra giornata passata tutti insieme. Se dovessero partire degli attaccanti nella seconda parte, nonostante la Cote de Montcléra, è tutto abbastanza pianeggiante e le squadre dei velocisti hanno tutto per potersi organizzare per i loro uomini veloci.

Jasper Philipsen si è sbloccato due giorni fa e non vuole fermarsi. Il belga ha dominato l’ultima volata disputata alla Grande Boucle, finalizzando alla perfezione il lavoro egregio di tutta l’Alpecin – Deceuninck. Philpsen però se vuole rimettere in discussione la classifica a punti non ha altre alternative che la vittoria. La maglia verde infatti è sulle spalle di Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), già vincitore due volte in questo Tour e l’altro giorno splendido secondo. Per l’eritreo il vantaggio è di 73 punti, e la battaglia si annuncia infuocata. Una delle ultime occasioni per chi fino ad ora è rimasto a vuoto: Dylan Groenewegen, Pascal Ackerman, Fabio Jakobsen e tanti altri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2024, sono 203.6 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Aurillac all’arrivo di Villeneuve-sur-Lot, dove dovrebbe andare in scena uno degli ultimi arrivi a gruppo compatto di questa Grande Boucle. Partenza ufficiale prevista per le 12.50, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!