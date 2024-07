Pagelle Tour de France 2024: Dylan Groenewegen di prepotenza, Philipsen ancora bocciato

PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Dylan Groenewegen, voto 10: a distanza di due anni torna ad alzare le braccia al cielo alla Grande Boucle, trovando il sesto successo della carriera in terra transalpina. Vittoria spettacolare, di pura potenza, su un lato della strada non trafficato, dunque anche senza riparo dal vento. Nelle tappe completamente pianeggianti è devastante.

Jasper Philipsen, voto 4: viene relegato nel dopo gara per una deviazione scorretta che ha sfavorito Wout van Aert e rischia così di essersi giocato le possibilità di Maglia Verde. In ogni caso la delusione resta anche per la sconfitta: ancora una volta non riesce a vincere nel testa a testa, così com’era successo ieri con Cavendish.

Biniam Girmay, voto 8: continua ad inseguire il sogno della Maglia Verde il fenomeno eritreo della Intermarché – Wanty. Volata di rimonta la sua oggi, chiusa in seconda posizione. Resta nettamente leader della classifica a punti.

Fernando Gaviria, voto 8: secondo a Torino, terzo oggi. Il colombiano della Movistar sembra essere tornato ai livelli che gli spettano, lui che nel 2018 ha vinto due tappe alla Grande Boucle.

Mads Pedersen, voto 7: dopo la caduta di ieri, bruttissima, è ancora lì a battagliare. Chiude quindicesimo e va a prendersi anche i punti al traguardo volante. Viene premiato come miglior combattivo.

Wout van Aert, senza voto: prova a lanciarsi a sorpresa nella volata dopo aver lavorato nei ventagli per Vingegaard. Era anche ben piazzato, ma la deviazione irregolare di Philipsen lo penalizza. Vediamo se è in crescita di condizione, lo scopriremo nei prossimi giorni.