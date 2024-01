Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 15 azzurri a Tabor, spicca Viezzi

Il CT Daniele Pontoni ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2024 di ciclocross, che andranno in scena a Tabor (Repubblica Ceca) dal 2 al 4 febbraio. L’Italia cercherà di essere protagonista nella rassegna iridata con quindici azzurri. L’uomo più atteso è il giovane Stefano Viezzi, fresco vincitore della Coppa del Mondo juniores dopo aver primeggiato in tre prove su sei.

Tra le donne, invece, si punta su Federica Venturelli, al primo anno fra le under 23. Sara Casasola sarà invece la stella nella categoria elite. Tra gli uomini il grande favorito della vigilia è inevitabilmente l’olandese Mathieu van der Poel, a difendere il tricolore ci penseranno Gioele Bertolini e Filippo Fontana. Di seguito gli italiani convocati per i Mondiali 2023 di ciclocross.

CONVOCATI ITALIANI MONDIALI CICLOCROSS

ELITE UOMINI: Gioele Bertolini, Filippo Fontana.

DONNE ELITE: Sara Casasola.

UNDER 23 UOMINI: Filippo Agostinacchio, Luca Paletti.

UNDER 23 DONNE: Lucia Bramati, Valentina Corvi, Federica Venturelli.

JUNIORES UOMINI: Mattia Agostinacchio, Lorenzo De Longhi, Ettore Fabbro, Mattia Proietti Gagliardoni, Stefano Viezzi.

JUNIORES DONNE: Elisa Ferri, Ilaria Tambosco.

Foto: Alberto Brevers/Pacific Press/Sipa USA