Ciclocross: Ceylin del Carmen Alvarado si impone a Namur, undicesima Casasola

Ceylin del Carmen Alvarado conquista la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross al femminile in quel di Namur. In terra belga arriva il primo trionfo stagionale per la neerlandese, campionessa del mondo 2020.

L’atleta della Alpecin – Deceuninck ha brillato nella terza prova della stagione, dominando sul difficile tracciato belga e mantenendo il controllo nonostante un’imperfezione nella tornata conclusiva.

Ha tentato la rimonta disperata, ma si è dovuta accontentare della seconda posizione l’altra neerlandese, Lucinda Brand: terzo podio in altrettante gare per l’atleta della Baloise Trek Lions, che resta leader della classifica di Coppa. Completa la top-3 Puck Pieterse (Alpecin – Deceuninck), entrata in scena per la prima volta in stagione. Quarta e quinta due rappresentanti della Team SD Worx – Protime: l’ungherese Blanka Vas e la lussemburghese Marie Schreiber.

In casa Italia la migliore è la solita Sara Casasola (Crelan – Corendon), undicesima. Diciottesima Carlotta Borello, ventiduesima Francesca Baroni.