LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Cabras 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Sara Casasola

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross in programma a Cabras, località della provincia di Oristano. La Sardegna è pronta a ospitare l’unico appuntamento italiano della stagione: l’atmosfera è caldissima e si prospetta un pomeriggio straordinario nella splendida cornice del paesaggio sardo, palcoscenico ideale per vedere all’opera i migliori interpreti del ciclocross.

Si parte alle 13.40 con la gara femminile. Sara Casasola è l’asso azzurro più pesante da giocare nella giornata odierna: la 26enne friulana, dopo il quarto posto della prima tappa di Coppa, torna in gara per cercare un bel piazzamento davanti al pubblico azzurro. Le principali rivali della campionessa italiana sono – con l’assenza di Fem Van Empel – la neerlandese Lucinda Brand, le belghe Sanne Cant e Laura Verdonschot e la francese Helene Clauzel. Tra le tante italiane al via, occhio a Francesca Baroni e Carlotta Borello.

Parterre ricco di stelle anche in campo maschile. Al contrario del circuito femminile, tutti i primi otto della classifica generale saranno al via. Sarà scontro tra Belgio e Paesi Bassi: Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt e Toon Aerts da una parte, Lars Van der Haar e Pim Ronhaar dall’altra, con Felipe Orts Lloret che reciterà il ruolo di terzo incomodo. La pattuglia azzurra vedrà al via quattordici italiani: le punte sono Gioele Bertolini, Federico Ceolin e Filippo Agostinacchio.

Il via della prova femminile avrà inizio alle 13.40, mentre alle 15.10 scatterà il via della prova maschile.