Ciclismo su pista, bronzo prezioso per l’Italia nell’inseguimento a squadre. Titolo europeo alla Gran Bretagna

Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. In terra neerlandese il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile, detentore del titolo, va a prendersi il bronzo con una squadra però molto rimaneggiata rispetto alla passata stagione.

Non ci sono Manlio Moro e Filippo Ganna, i protagonisti sono i tre olimpionici Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan affiancati da Davide Boscaro. Gestione perfetta nella finalina per gli azzurri contro la Germania: tempo di 3:49.974, soprattutto ultima parte di gara, con Milan a guidare, davvero dominante.

A sorpresa la Gran Bretagna fa saltare il banco nella finalissima: al termine di un testa a testa lunghissimo i britannici riescono a sopravanzare di più di un secondo la Danimarca che si era presentata con il miglior crono.

3:45.218 per Daniel Bigham, Ethan Hayter, Charlie Tanfield ed Ethan Vernon a sopravanzare i campioni del mondo in carica che hanno timbrato 3:46.372.

