Cian Uijtdebroeks guarda al Giro d’Italia: “Poche pressioni, guardo alle tappe”

Il suo caso ha sconvolto il finale di 2023: il passaggio del giovane talento belga Cian Uijtdebroeks dalla Bora-hansgrohe al Team Visma | Lease a Bike ha sicuramente animato il mese di dicembre per quanto riguarda il ciclismo su strada, che ora si appresta a ripartire.

Per il classe 2003 quest’anno in programma il Giro d’Italia come appuntamento importantissimo. Le sue dichiarazioni: “Prima del Giro d’Italia, correrò la Volta a Catalunya e la Tirreno-Adriatico. Voglio fare bene in quelle gare. Poi, mi allenerò in altitudine per prepararmi al Giro d’Italia. Voglio vincere delle tappe con Wout van Aert e Olav Kooij. Per quanto riguarda la classifica generale, sarò libero di fare le mie cose senza troppa pressione”.

E ancora: “Sono entusiasta di far parte di questa squadra. Voglio migliorare nei grandi giri. Questa è la squadra e l’ambiente perfetto per me per raggiungere questo obiettivo”.

Sulla sua nuova compagine: “È una squadra rigorosa che cerca di ottenere il massimo da ogni corsa”.

Door Foveon producciones – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, Koppeling

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...