LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga da lontano, ancora salite

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2024, con partenza ed arrivo al Campus Tecnológico Cortizo-Padrón; frazione mossa, con opportunità per gli uomini lontani dalle posizioni di rilievo della classifica di lasciare il proprio segno nella corsa iberica.

Sono quattro i Gran Premi della Montagna previsti in questa giornata; il più difficile per il gruppo sarà il Puerto Aguasantas, seconda categoria di 5,7 km al 6,1% che verrà scalato per due volte ma assai lontano dal traguardo, con scollinamento a 85 e a 49 chilometri dal traguardo. Il Puerto San Xusto (10,2 km al 4,2%) è posto in apertura, mentre il Puerto Cruxeiras, che termina ai -8, rappresenta un trampolino interessante con i suoi 2900 metri all’8,9%.

Nonostante il terreno mosso, non sembra essere una giornata in cui gli uomini di classifica possono darsi lotta per la vittoria, al massimo il Puerto Cruxeiras potrebbe rappresentare un’opportunità di attacco. Dunque può esserci la chance per chi è a caccia di una successo parziale, magari lontano dalle posizioni buone di classifica per poter avere il via libera dal gruppo.

L’undicesima tappa della Vuelta a España 2024 partirà alle ore 13.30 con la partenza neutralizzata dalle 13.30. OA Sport seguirà la frazione con la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!