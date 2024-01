Chi è Pavel Kotov, il russo che affronterà Musetti al 2° turno a Hong Kong

Lorenzo Musetti è riuscito finalmente a vincere dopo una serie di sei sconfitte con cui aveva concluso il 2023. Il carrarino si è imposto nel primo turno dell’ATP250 di Hong Kong, piegando il padrone di casa, Coleman Wong, classe 2004 e nel tabellone principale grazie a una wild card. Sul cammino di Musetti, negli ottavi di finale, ci sarà il russo Pavel Kotov.

Numero 67 del raking ATP, il classe ’98 nativo di Mosca ha prevalso nella sfida di primo turno contro il portoghese Nuno Borges (n.66 del mondo) per 6-2 6-4. Un tennis molto adatto alla superficie rapida quello del russo, sfruttando bene i suoi colpi piatti. Non è un caso che nel 2023 i suoi risultati migliori siano arrivati a livello indoor.

Tra Stoccolma e Sofia, Kotov si è spinto in Finale in Svezia e in semifinale in Bulgaria, compiendo un grande salto nella classifica mondiale: da n.109 a 66 (best ranking il 27 novembre 2023). Per questo, Musetti dovrà fare molta attenzione a un tennista con queste caratteristiche, in grado di dare grande energia alla pallina. Da capire fino a che punto possa essere indicativa l’affermazione contro Borges.

Kotov, infatti, non ha strabiliato a livello Slam in carriera (sempre sconfitto al primo turno del tabellone principale) e ha nell’indoor il suo habitat preferito. Vedremo in che modo una partita sull’hard outdoor potrà svilupparsi. Non ci sono precedenti tra i due e il toscano dovrà trovare in campo le contromisure adeguate.

Foto: LaPresse

