Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno a Brisbane: c'è il giustiziere di Baez. E all'orizzonte il rivale di Coppa Davis...

Matteo Arnaldi ha centrato l’obiettivo: qualificarsi agli ottavi di finale dell’ATP250 di Brisbane (Australia). Il ligure ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics per 6-7 (5) 6-4 7-6 (7) in un match sviluppatosi in due giorni per la pioggia. Come già aveva dimostrato in passato, Arnaldi ha estratto il meglio del suo tennis nel momento del bisogno.

Sulla sua strada ci sarà il giocatore proveniente dalle qualificazioni, Lukas Klein. Lo slovacco a sorpresa ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez (n.28 del ranking), che non ha brillato. Tanti errori non forzati del sudamericano e bravo Klein ad approfittarne per 4-6 6-3 6-4.

Il nostro portacolori parte con i favori del pronostico, considerando la sua classifica e le punte del proprio gioco. Servirà maggior continuità di rendimento, cosa che nella partita odierna contro Fucsovics non si è vista. Il n.170 ATP viene da una stagione di Challenger, con la semifinale a Ismaning persa contro il tedesco Maximilian Marterer. Da citare anche il successo nel Challenger di Ortisei a testimonianza di come abbia chiuso in maniera positiva il 2023.

Nel caso in cui Arnaldi dovesse battere Klein, ci sarebbe uno tra il russo Roman Safiullin e l’australiano Alexei Popyrin. Se ci fosse quest’ultimo si tratterebbe di un remake della sfida vista in Coppa Davis, vinta dall’italiano nella Finale di Malaga. Attenzione però al russo, capace di battere Ben Shelton e di esprimere un tennis d’alto livello.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...