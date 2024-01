Campaccio 2024: risultati gara femminile. Nadia Battocletti combatte con la tonsillite e lotta con Niyomukunzi

Nadia Battocletti cullava grandi ambizioni al Campaccio 2024, tradizionale Cross dell’Epifania che va in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’azzurra era però reduce da giorni molto complicati dal punto di vista: in seguito alla vittoria alla BOclassic nella giornata di San Silvestro, la trentina ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico. La 23enne ha infatti accusato una tonsillite acuta e la febbra sopra i 38 °C per diversi giorni, finendo il ciclo antibiotico soltanto ieri, ma non si è voluta perdere il prestigioso evento che fa parte del World Athletics Cross Country Tour (livello gold).

Nadia Battocletti ha tagliato il traguardo in seconda posizione, completando i sei chilometri (tre giri del tracciato in terra lombarda) con il tempo di 19:46. La portacolori delle Fiamme Azzurre, che un mesetto fa aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei di corsa campestre, ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute e ha imbastito l’annunciato duello con la burundese Francine Niyomukunzi. Lo spalla a spalla si è prolungato fino a metà dell’ultima tornata, quando l’africana ha alzato il ritmo e l’azzurra non è riuscita a restarle in scia.

La 24enne ha allungato progressivamente con disinvoltura e ha trionfato con il tempo di 19:42, precedendo di quattro secondi Nadia Battocletti, che sperava di fare suonare l’Inno di Mameli al Campaccio a distanza di trent’anni dall’ultima volta. Si tratta comunque di un miglioramento dopo il quarto posto dell’anno scorso (con il crono di 19:38) e la sesta piazza del 2022 (con il tempo di 19:06). Giovanna Selva ha completato il podio (20:31), precedendo l’ungherese Lili Anna Vindics-Toth (20:50) e Rebecca Lonedo (21:00).

Foto: Pier Colombo

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...