Calendario sport invernali oggi: orari 28 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 28 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, snowboard, sci freestyle e combinata nordica, oltre alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024, ai Mondiali di volo per il salto con gli sci, agli Europei Open di biathlon ed ai Mondiali di slittino.

Terminerà a Goms, in Svizzera, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni elvetica si concluderà con le gare distance in tecnica libera. La 20 km mass start vedrà il via alle ore 09.30 per le donne ed alle ore 13.30 per gli uomini.

Per l’Italia saranno al via undici azzurri: tra le donne saranno in gara Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Martina Di Centa e Martina Bellini, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz, Paolo Ventura e Mikael Abram.

Il circuito Visma Ski Classics vedrà andare in scena alle ore 8.00, con la partenza di uomini e donne élite da Moena, la 51ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che festeggia i 53 anni dalla prima edizione del 1971. Si arriverà a Cavalese dopo 70 km: i migliori arriveranno attorno alle ore 11.00.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 28 gennaio

02.00 Olimpiadi Invernali Giovanili Gangwon 2024: 9a giornata – eurosport.it, discovery+, Olympic Channel

08.00 Sci di fondo, 51ma Marcialonga di Fiemme e Fassa – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

08.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo La Massana: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile, 1a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tl mass start femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: NH HS 100 femminile – eurosport.it, discovery+

09.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Sci velocità, Coppa del Mondo Vars: gara-1 maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: NH HS 100 maschile – eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Cortina: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile, 2a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.45 Biathlon, Europei Open / IBU Cup Brezno-Osrblie: staffetta mista – eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

10.45 Slittino, Mondiali Altenberg: singolo femminile, 1a manche – YouTube FIL Luge

11.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: NH HS94 femminile – eurosport.it, discovery+

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: superG maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.40 Snowboard, Coppa del Mondo Simonhöhe: PGS a squadre miste – Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo St. Moritz: skicross maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

12.20 Slittino, Mondiali Altenberg: singolo femminile, 2a manche – YouTube FIL Luge

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile, 1a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tl mass start maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 8 km femminile – eurosport.it, discovery+

14.00 Salto con gli sci, Mondiali volo Tauplitz: HS235 a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Biathlon, Europei Open / IBU Cup Brezno-Osrblie: staffetta single mixed – eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

14.00 Slittino, Mondiali Altenberg: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

14.30 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile, 2a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

20.00 Speed skating, Coppa del Mondo Salt Lake City: 3a giornata – eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

Foto: LaPresse