LIVE Sci di fondo, 20 km Goms 2024 in DIRETTA: azzurri per un piazzamento nei 10

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della 20 km a tecnica libera in programma a Goms (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo. Ultimo giorno di gara nel Canton Vallese per uomini e donne: dopo la staffetta mista e le sprint andate in scena tra venerdì e ieri, quest’oggi il menù prevede la mass start sulla canonica distanza che chiuderà il fine settimana in terra elvetica.

Saranno le ragazze ad inaugurare la giornata odierna: Jessie Diggins vuole conquistare un ottimo piazzamento per mantenere un buon bottino ai fini della leadership della generale, ma la statunitense dovrà fare attenzione agli attacchi delle svedesi Frida Karlsson ed Emma Ribom. In ottica podio, occhio anche alla teutonica Victoria Carl, alla statunitense Rosie Brennan e alla finnica Kerttu Niskanen. Per l’Italia spazio a Caterina Ganz, Anna Comarella, Francesca Franchi e Martina Bellini.

Più avanti vedremo in azione gli uomini: terrà ovviamente banco il duello tra Harald Amundsen e Johannes Klaebo, i quali sono i favoriti principali per il successo. I due norvegesi dovranno prestare attenzione anche ai connazionali Paal Golberg e Simen Krueger, al britannico Andrew Musgrave e al francese Hugo Lapalus. Per i colori azzurri le maggiori speranze sono rivolte sul solito Federico Pellegrino, il quale punterà a una top-ten: il veterano azzurro sarà accompagnato da Elia Barp, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà e Mikael Abram.

La prova delle ragazze inizierà alle ore 9.30, mentre gli uomini saranno impegnati a partire dalle ore 13.30.

