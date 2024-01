Calendario sci di fondo oggi in tv: orari 20 km mass start, programma, tv, streaming, startlist

Terminerà oggi, domenica 28 gennaio, a Goms, in Svizzera, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni elvetica si concluderà con le gare distance in tecnica libera. La 20 km mass start vedrà il via alle ore 09.30 per le donne ed alle ore 13.30 per gli uomini.

Per l’Italia saranno al via undici azzurri: tra le donne saranno in gara Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Martina Di Centa e Martina Bellini, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz, Paolo Ventura e Mikael Abram.

Le gare della 20 km tl mass start della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD (gara femminile) ed Eurosport 1 HD (gara maschile), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play (gara femminile), Rai Play 3 (gara maschile), eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI

Domenica 28 gennaio 2024 – Goms (Svizzera)

09.30 20 km tl mass start femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

13.30 20 km tl mass start maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gara femminile su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, gara maschile su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play (gara femminile), Rai Play 3 (gara maschile), eurosport.it, discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST 20 KM TL MASS START FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA

2 CARL Victoria GER

3 BRENNAN Rosie USA

4 ANDERSSON Ebba SWE

5 NISKANEN Kerttu FIN

6 KARLSSON Frida YC SWE

7 RIBOM Emma YC SWE

8 SVAHN Linn YC SWE

9 ILAR Moa SWE

10 STADLOBER Teresa AUT

11 CLAUDEL Delphine FRA

12 BERGANE Margrethe U23 NOR

13 HENNIG Katharina GER

14 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

15 PARMAKOSKI Krista FIN

16 LAUKLI Sophia USA

17 EIDUKA Patricija LAT

18 JANATOVA Katerina CZE

19 WENG Tiril Udnes NOR

20 FAEHNDRICH Nadine SUI

21 PIIPPO Eveliina FIN

22 DOLCI Flora FRA

23 LOHMANN Lisa YC GER

24 SANNESS Nora NOR

25 WEBER Anja U23 SUI

26 GANZ Caterina YC ITA

27 KAELIN Nadja U23 SUI

28 KOBAYASHI Chika JPN

29 FRANCHI Francesca ITA

30 LUNDGREN Moa SWE

31 DUCORDEAU Juliette FRA

32 MYHRVOLD Mathilde NOR

33 MATINTALO Johanna FIN

34 WERRO Giuliana SUI

35 SMITH Samantha U23 USA

36 COMARELLA Anna ITA

37 KAELIN Marina U23 SUI

38 DI CENTA Martina ITA

39 GAL Melissa FRA

40 SAUERBREY Katherine GER

41 MELLING Maria Hartz U23 NOR

42 MANDELJC Anja SLO

43 BELLINI Martina ITA

44 GAGNON Liliane U23 CAN

45 KECK Lena GER

46 KAHARA Jasmin FIN

47 SHALYGINA Kseniya KAZ

48 HOFMANN Amelie GER

49 OLKKONEN Tiia FIN

50 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN

51 VEYRE Maelle U23 FRA

52 LIE Ellen Soehol AUS

53 COUPAT Liv U23 FRA

54 FORDHAM Rosie U23 AUS

55 CRIDLAND Phoebe U23 AUS

56 FISCHER Lea SUI

57 VELICER Sophia Tsu TPE

58 MAKHMUTOVA Kamila KAZ

59 GERACHSHENKO Mariya U23 KAZ

STARTLIST 20 KM TL MASS START MASCHILE

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

2 GOLBERG Paal NOR

3 MUSGRAVE Andrew GBR

4 LAPALUS Hugo YC FRA

5 NYENGET Martin Loewstroem YC NOR

6 KRUEGER Simen Hegstad NOR

7 VERMEULEN Mika AUT

8 MOCH Friedrich GER

9 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

10 JENSSEN Jan Thomas NOR

11 KLEE Beda SUI

12 BURMAN Jens SWE

13 HYVARINEN Perttu FIN

14 CYR Antoine CAN

15 ANDERSEN Iver Tildheim NOR

16 LAPIERRE Jules FRA

17 PELLEGRINO Federico ITA

18 BERGLUND Gustaf SWE

19 PATTERSON Scott USA

20 BABA Naoto YC JPN

21 SCHUMACHER Gus USA

22 STENSHAGEN Mattis NOR

23 BOURDIN Remi U23 FRA

24 MANIFICAT Maurice YC FRA

25 FAEHNDRICH Cyril SUI Horw 27 SEP 1999 25 24.01 Atomic

26 BARP Elia U23 ITA

27 VUORELA Markus YC FIN

28 HAEGGSTROEM Johan SWE

29 DAPRA’ Simone ITA

30 GRAZ Davide ITA

31 OGDEN Ben USA

32 BOEGL Lucas GER

33 NOTZ Florian GER

34 PRALONG Candide SUI

35 SANDSTROEM Bjoern SWE

36 SAVARY Antonin U23 SUI

37 YAMASHITA Haruki JPN

38 VENTURA Paolo YC ITA

39 ERIKSSON Jonas SWE

40 RUUSKANEN Arsi FIN

41 ALBASINI Fabrizio U23 SUI

42 ALEV Alvar Johannes EST

43 KOVALYOV Vladislav YC KAZ

44 BAUMANN Jonas SUI

45 ABRAM Mikael ITA

46 FELLNER Adam CZE

47 JOUVE Richard FRA

48 WOLTER Peter USA

49 DESLOGES Mathis U23 FRA

50 HAARALA Juuso FIN

51 ROJO Imanol YC ESP

52 SVENSSON Oskar SWE

53 COUPAT Sabin FRA

54 BASHMAKOV Nail KAZ

55 MASSON Sasha U23 CAN

56 SIMENC Miha SLO

57 HOLLMANN Max U23 CAN

58 GRIDIN Nikita KAZ

59 DOERKS Jan-Friedrich U23 GER

60 McKEEVER Xavier U23 CAN

61 CLUGNET James GBR

62 KETTERSON Zak USA

63 LIEKARI Emil U23 FIN

64 ERIC Strahinja BIH

65 KLIMIN Olzhas KAZ

66 WALTHER Jakob YC GER

67 FOETTINGER Michael AUT

68 LICEF Miha SLO

69 DE CAMPO Seve AUS

70 HEILAND Korbinian U23 GER

71 STEPHEN Thomas U23 CAN

72 DEULING Derek U23 CAN

73 DAL FARRA Franco ARG

74 CRV Vili SLO

75 BOLGER Kevin USA

76 BATMUNKH Achbadrakh YC MGL

77 RENDA Andrej SVK

78 MATTILA Wiljam FIN

79 VIK Lars Young U23 AUS

80 BUECHEL Micha U23 LIE

81 WALKER-BROOSE Bentley U23 AUS

Foto: LaPresse