Calendario snowboard oggi, PGS Simonhöhe 2024: programma, orari, tv, streaming, startlist

Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo che procede senza soste. Il massimo circuito internazionale si sposta in Austria dove oggi, a Simonhöhe, andrà in scena un PGS, il quinto della stagione.

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 12.45

In casa azzurra c’è voglia di puntare al successo dopo i tantissimi podi arrivati quest’anno: l’obiettivo, soprattutto al maschile, è recuperare punti importanti in chiave sfera di cristallo sul veterano austriaco Benjamin Karl che al momento sembra lanciato verso la conquista della Coppa generale.

Si comincia alle 8:45 con le qualifiche, poi dalle 12:45 le fasi finali che potranno essere seguite in diretta TV su Rai Sport (in chiaro) e diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PGS SIMONHÖE OGGI

Sabato 27 gennaio



8.45: qualificazioni femminili e maschili a Simonhöhe (Austria)

12.45: fasi finali femminili e maschilia a Simonhöhe (Austria) – Diretta tv Rai Sport dalle 13.15

PGS SIMONHÖE DOVE VEDERE LE FASI FINALI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 13.15

Diretta streaming: Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+.

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse