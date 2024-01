Calendario snowboard oggi, PGS Scuol 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo la pausa per le vacanze natalizie, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposta a Scuol, dove quest’oggi si svolgerà il primo PGS del 2024, il terzo della stagione. Sulle nevi svizzere si inizierà alle ore 9:30 con le qualificazioni, per poi continuare alle ore 13:30 con le fasi finali che decreteranno i vincitori delle due prove (maschile e femminile).

Parteciperanno ovviamente alle gare anche diversi italiani, che proveranno in tutti i modi a mettersi in mostra. In campo maschile prenderanno il via Edwin Coratti (attuale leader della classifica generale), Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Daniele Bagozza (reduce dalla grande vittoria nel PSL di Davos), Aaron March e Mirko Felicetti. Nella gara femminile, invece, gareggeranno Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont.

Le fasi finali del PGS di Scuol non si potranno vedere in diretta tv ma saranno visibili in streaming su Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PGS SCUOL 13 GENNAIO

Sabato 13 gennaio

9:30: qualificazioni maschili e femminili a Scuol (Svizzera)

13.30: fasi finali maschili e femminili a Scuol (Svizzera)

PGS SCUOL 13 GENNAIO, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

Uomini: Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Aaron March, Daniele Bagozza

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti

Foto: LaPresse

